Eurovision 2025 semifiinale Rai 2 | ascolti record e sfida tra musica e palinsesti

Martedì 13 maggio 2025, la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai 2, ha segnato ascolti record, evidenziando la sfida tra musica e palinsesti estivi. Con un formato che ha attirato l'attenzione del pubblico, l'evento ha dimostrato il potere della musica nel catturare l'interesse anche in un periodo di programmazione estiva.

La serata di martedì 13 maggio ha visto la RAI sfruttare la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 per gestire un palinsesto in modalità estiva, tipico di questo periodo. L'evento, trasmesso su Rai 2 dalle 21:00 alle 23:30, ha riscosso un buon successo in termini di pubblico, come evidenziato dagli ascolti complessivi.