Eurovision 2025 | San Marino tra i primi dieci finalisti scelti a Basilea

I primi dieci finalisti dell'Eurovision 2025 sono stati scelti ieri sera a Basilea, al termine di uno spettacolo con effetti visivi spettacolari e qualche sorpresa. Qualificato anche San Marino, con Gabry Ponte. Avanzano poi alla sfida di sabato Albania, Estonia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Svezia e Ucraina. Non hanno invece ricevuto voti sufficienti Azerbaigian, Belgio, Croazia, Cipro e Slovenia. Domani la seconda semifinale. Hanno già un posto in finale i 'Big five' Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito; oltre alla Svizzera, Paese ospitante.