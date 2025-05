eurovision 2025 perché lucio corsi è già in finale

Lucio Corsi, una delle rivelazioni musicali italiane, ha già conquistato un posto in finale all'Eurovision 2025, nonostante non fosse in gara. Durante la semifinale di martedì 13 maggio a Basilea, ha emozionato il pubblico con "Volevo essere un duro", il brano che lo ha consacrato al secondo posto al Festival di Sanremo.

Lucio Corsi ha debuttato nell' Eurovision Song Contest 2025 durante la prima semifinale di martedì 13 maggio, portando sul palco di Basilea il brano Volevo essere un duro con cui è arrivato secondo al Festival di Sanremo. Eppure non era in gara, ma ha cantato solamente per presentare il brano in qualità di ospite. Entrerà ufficialmente nella competizione a partire dalla finale di sabato 17 come gli artisti di Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Svizzera. Bisogna ricordare che dal nostro Paese non sarà possibile votare per lui, ma solo un artista straniero: il regolamento infatti proibisce di puntare durante il televoto sul proprio idolo di casa. Lucio Corsi già in finale dell'Eurovision: l'Italia è nei Big Five. Non passando dalle eliminatorie, dunque, Lucio Corsi è già in finale. Come lui, stesso discorso per la francese Louane, il duo tedesco Abor & Tynna, le britanniche Remember Monday, la spagnola Melody e l'elvetica Zoë Më.