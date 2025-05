Eurovision 2025 le prove della seconda semifinale | ecco cosa vedrete nella diretta tv

Il 15 maggio 2025, Basilea ospiterà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, condotta da Gabriele Corsi e BigMama. Nel corso della diretta su RaiDue, i telespettatori assisteranno alle prove degli artisti in attesa di brillare sul palco, con la simpaticissima Hazel Brugger che guiderà gli spettatori attraverso questa emozionante competizione musicale.

Basilea, 15 maggio 2025 - Come ricorderà pure la conduttrice Hazel Brugger nel corso della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, in diretta domani su RaiDue con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, per gran parte dei protagonisti l'esibizione davanti alle telecamere dell'Eurovisione resta la più grande performance della propria vita. Ed è questa la convinzione emersa pure dalle prove di oggi, aperte dall'Australia con quella "Milkshake man" in cui Marty Zambotto, per l'hit-parade Go-Jo, entra in un frullatore spaziale che, come la cabina telefonica in cui Clark Kent diventa Superman, trasforma lui in un macho man e le ballerine in spregiudicate mangiauomini. Meno esuberante, ma decisamente più avvenente la Nina Žiži?della power ballad "Dobrošli", benvenuto, in gara per il Montenegro avvolta da un candido collare rigonfio come il clamide della lucertola della Nuova Guinea.