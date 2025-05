Eurovision 2025 in finale Gabry Ponte e Tommy Cash Orgoglio Lucio Corsi Il meglio e il peggio della prima semifinale

La 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in scena a Basilea, ha inaugurato le sue semifinali con l'emozionante esibizione di 15 paesi. Gabry Ponte e Tommy Cash hanno catturato l'attenzione, mentre Lucio Corsi ha suscitato orgoglio. Scopriamo insieme il meglio e il peggio di questa prima semifinale, culminata con la qualificazione di 10 artisti per la finale.

La 69esima edizione dell’ Eurovision Song Contest, di base quest’anno a Basilea, ha preso il via con la prima tranche di semifinali. 15 i paesi in gara che ieri sera hanno calcato il palco dell’Arena St. Jakobshalle tramite i propri artisti rappresentanti, 10 quelli che si sono guadagnati a suon di televoti la finale di sabato: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina. Il risultato ci dice che la finale sarà a fortissima trazione italiana, o ltre a Lucio Corsi, che si è esibito stasera fuori gara, sabato troveremo Gabry Ponte (San Marino) e l'”adottato” Tommy Cash con il suo tormentone Espresso macchiato. A condurre la serata l’attrice e presentatrice svizzero-statunitense Hazel Brugger e la cantante svizzera Sandra Studer; poi, a conferma della sostanziosa presenza dell’Italia in questa edizione, tra concorrenti e citazioni, sabato si unirà a loro la “nostra” Michelle Hunziker. 🔗Leggi su Open.online