eurovision 2025 i top e flop della prima semifinale

Sipario alzato, luci accese e musica: ieri sera, in diretta da Basilea, è andata in scena la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2025, e il pubblico europeo si è ritrovato catapultato in un mix esplosivo di hit elettroniche, ballad emotive e staging surreali. A contendersi il biglietto per la finalissima di sabato 17 maggio, 15 paesi (più tre esibizioni speciali, fuori gara ma già in finale): tra sorprese, conferme e qualche inevitabile delusione, ecco la nostra selezione dei Top e Flop della serata. Tra le performance più attese c’erano loro, i favoritissimi svedesi KAJ con la surreale “ Bara Bada Bastu ”. Sauna portatile, luci da rave tra i pini e folklore: la Svezia ha centrato il bersaglio senza sforzi apparenti, confermandosi in cima alle preferenze di pubblico e bookmaker. A far parlare di sé anche Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia, con l’irriverente “Espresso macchiato”: una performance sopra le righe, visivamente spiazzante ma perfettamente calata nel personaggio. 🔗Leggi su Panorama.it