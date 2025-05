Eurovision 2025 i qualificati della prima semifinale | c’è Gabry Ponte

Si accendono i riflettori sull'Eurovision Song Contest 2025! La prima semifinale ha visto brillare Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino, e il duo Shkodra Elektronike, in gara per l'Albania ma con radici italiane. Tanta Italia sarà presente nella finale, accompagnando Lucio Corsi in questa entusiasmante avventura musicale.

Tanta Italia accompagnerà Lucio Corsi nella finale dell' Eurovision Song Contest 2025. I verdetti della prima semifinale infatti hanno decretato il passaggio del turno di Gabry Ponte, che rappresenta San Marino, e degli Shkodra Elektronike, duo in gara per l'Albania ma cresciuto nel nostro Paese. Tra gli artisti qualificati anche Tommy Cash con la sua Espresso macchiato: sul palco con lui però non sono salite le anziane signore di Ostuni, lasciando la Puglia con l'amaro in bocca. Nella serata inaugurale ha cantato anche Lucio Corsi, che entrerà in gara direttamente sabato 17 con la sua Volevo essere un duro. Ecco tutti i qualificati della prima semifinale. Eurovision 2025, chi sono i 10 qualificati della prima semifinale. Tommy Cash sul palco di Basilea all'Eurovision (Ansa). Grande festa per la delegazione di San Marino nella serata di Basilea.

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.