eurovision 2025 i concorrenti svedesi kaj visitano una sauna a basilea

I favoriti per l'Eurovision 2025, i concorrenti svedesi KAJ, hanno stupito i fan con un'apparizione in una sauna pop-up a Basilea. Questo evento originale celebra la loro canzone "Bara Bada Bastu", un omaggio alla cultura della sauna, e segna un momento di connessione tra musica e tradizioni nordiche.

