Eurovision 2025 | i beauty look dal fattore WOW della prima semi-finale

La prima semifinale dell'Eurovision 2025, in diretta da Basilea, promette un'esplosione di talento e creatività. Con 15 artisti in gara e tre Big Five, tra cui il nostro Lucio Corsi, il palco si prepara a brillare. I beauty look di questa edizione si preannunciano spettacolari, con make-up audaci e stili mozzafiato pronti a conquistare il pubblico.

Tutto è pronto: è la sera della prima semi-finale in diretta da Basilea. A sfidarsi 15 cantanti e band insieme a tre dei Big Five già classificati per la finale che comprendono anche il nostro Lucio Corsi. Come sempre il crazy show regala grandi soddisfazioni sul fronte bellezza: tra make-up massimalisti e chiome di ogni sorta, anche tante unghie affilate. Del resto di una gara si tratta. 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision 2025: i beauty look dal «fattore WOW» della prima semi-finale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lucio Corsi all'Eurovision Song Contest 2025 impiega di nuovo un look che racconta la sua personalità più poetica

Come scrive vogue.it: Dopo il secondo posto a Sanremo 2025 e la rinuncia da parte di Olly, ecco che Lucio Corsi si è ritrovato sul palco musicale forse più importante e seguito al mondo. L' Eurovision Song Contest 2025 è u ...

Eurovision 2025: i look dei cantanti in gara sul "turquoise carpet"

Si legge su grazia.it: Ecco alcuni dei look più interessanti dei partecipanti all’Eurovision 2025 avvistati ieri sul turquoise carpet inaugurale.

Eurovision 2025: il Turquoise Carpet di Basilea e i look dei cantanti in gara

Lo riporta ecodelcinema.com: A Basilea, il Turquoise Carpet dell'Eurovision 2025 ha visto protagonisti 37 artisti, tra cui Lucio Corsi, che si è presentato in solitaria dopo la rinuncia di Olly. Stili eccentrici e creativi hanno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner ballerino a Riad: Festeggiamenti prima della Finale con Alcaraz - VIDEO

Jannik Sinner si è trasformato in ballerino a Riad in attesa della finale contro Carlos Alcaraz al Six Kings Slam.