Eurovision 2025 Gabry Ponte vola in finale | ora ‘Tutta l’Italia’ voterà per lui?

(Adnkronos) – Gabry Ponte esplode di gioia a Basilea. Il dj, con il suo brano 'Tutta l'Italia', ha conquistato un posto nella Gran Finale dell'Eurovision Song Contest, in programma sabato 17 maggio. Un traguardo accolto con emozione dall'artista, che rappresenta San Marino nella competizione: "Sono emozionatissimo. Ci speravo davvero, ma con la musica non si sa mai cosa può succedere. Adesso spero che tutta l'Italia voti per me!"