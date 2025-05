Eurovision 2025 Gabry Ponte in finale | prima serata cosa è successo

L'Eurovision Song Contest 2025 ha già preso vita con la prima semifinale, avvenuta il 13 maggio. Gabry Ponte conquista la finale, insieme ad altri nove Paesi, mentre cinque nazioni abbandonano la competizione. Ecco la lista degli artisti qualificati e le emozioni di una serata indimenticabile.

Sono dieci le nazioni che hanno ottenuto la qualificazione alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 dopo la prima semifinale di ieri, martedì 13 maggio. Cinque invece i Paesi eliminati, in base ai voti del pubblico. I dieci artisti qualificati dalla prima semifinale sono: Albania con Shkodra Elektronike con 'Zjerm'; Estonia con Tommy Cash

