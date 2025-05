Eurovision 2025 Gabry Ponte in finale per San Marino

L'Eurovision 2025 si avvicina al culmine con la qualificazione di dieci Paesi alla finale, tra cui Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino. Con il brano "Tutta L’Italia", Ponte si unisce a talenti come l'estone Tommy Cash, che ha presentato l'energica "Espresso Macchiato". La competizione promette emozioni e sorprese!

Dieci Paesi si sono qualificati alla finale dell’ Eurovision 2025 dopo la prima semifinale andata in scena ieri era a Basilea. Fra di loro anche Gabry Ponte, che gareggia con San Marino, con ‘Tutta L’Italia’, e l’energica ‘Espresso Macchiato’ dell’estone Tommy Cash. Eurovision 2025, promossi ed eliminati. Le altre nazioni che hanno passato il turno sono Islanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Ucraina, Portogallo, Polonia e Albania sono arrivate in finale. Sono state eliminate Azerbaigian, Belgio, Croazia, Cipro e Slovenia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision) 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale per San Marino

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.