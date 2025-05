Eurovision 2025 | Gabry Ponte in finale Ecco i qualificati e gli eliminati della prima semifinale

Martedì 13 maggio si è svolta la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, svoltasi alla St. Jakobshalle di Basilea. I dieci Paesi qualificati per la finale di sabato 17 maggio sono stati finalmente rivelati, con Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino, tra i protagonisti indiscussi della serata. Scopriamo chi è passato e chi è stato eliminato!

La prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025, trasmessa martedì 13 maggio dalla St. Jakobshalle di Basilea, ha decretato i primi dieci Paesi che accedono alla finale di sabato 17 maggio. Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Gabry Ponte, che ha rappresentato San Marino con il brano Tutta l'Italia, insieme ad Andrea Bonomo e Edwyn Roberts, ottenendo la qualificazione alla finale. Indice. I dieci Paesi qualificati alla finale dell'Eurovision 2025 (in ordine casuale):. Eliminati dalla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025:. Lucio Corsi incanta con "Volevo essere un duro". Prossima tappa: seconda semifinale Eurovision Song Contest 2025 giovedì 15 maggio. I dieci Paesi qualificati alla finale dell'Eurovision 2025 (in ordine casuale):. Norvegia – Kyle Alessandro con Lighter.