Eurovision 2025 | ecco i primi 10 finalisti l’Italia domina la classifica dello streaming internazionale

L'Eurovision Song Contest 2025 ha acceso i riflettori con la prima semifinale, svelando i dieci finalisti. L'Italia si conferma protagonista, primeggiando nella classifica dello streaming internazionale e figurando tra le canzoni non vincitrici più ascoltate. L'evento, condotto da Haze, si prepara a concludersi sabato 17 maggio con grande attesa.

Ieri sera, su Rai 2, è andata in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, condotta da Hazel Brugger e Sandra Studer. Sabato sera si aggiungerà a loro anche Michelle Hunziker, che affiancherà le due presentatrici per la serata finale della kermesse canora. Al termine delle quindici esibizioni, il pubblico ha espresso le sue preferenze, decretando i dieci artisti che accederanno alla finalissima di sabato sera. La seconda semifinale andrà in onda giovedì 15 maggio alle ore 21:00, sempre su Rai 2. I Big già qualificati e le esibizioni speciali Durante la prima semifinale si sono esibiti anche tre .

