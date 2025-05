Eurovision 2025 cos’è successo nella prima semifinale

L'Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via con la sua prima semifinale, martedì 13 maggio, nella storica St. Jakobshalle di Basilea. Tra emozioni esplosive e performance mozzafiato, la Svizzera, dopo 36 anni, torna a brillare come nazione anfitrione, promettendo un'edizione indimenticabile. Scopriamo insieme cosa è successo in questa serata ricca di musica e talenti!

Luci accese, cuori in fibrillazione e microfoni pronti: l’ Eurovision Song Contest 2025 è finalmente cominciato. Martedì 13 maggio, la St. Jakobshalle di Basilea ha fatto da sfondo alla prima semifinale di questa nuova edizione che promette scintille. Dopo 36 anni, la Svizzera torna a essere padrona di casa e lo fa nel migliore dei modi: con uno show frizzante, ricco di emozioni, sorprese e tanta voglia di celebrare la musica in tutte le sue sfumature. Italia protagonista dell’Eurovision. L’Italia, pur già qualificata alla finale, ha saputo farsi notare e sentire con due esibizioni molto diverse ma entrambe capaci di lasciare il segno. Lucio Corsi, ospite d’onore, ha incantato con la sua Volevo essere un duro: una performance intensa, sospesa nel tempo, che ha raccontato emozioni con la grazia di un artista fuori dagli schemi. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2025, cos’è successo nella prima semifinale

Eurovision 2025, cosa è successo nella semifinale: Gabry Ponte e Tommy Cash in finale con Lucio Corsi

Scrive libero.it: La diretta della prima semifinale dell’Eurovision 2025, in programma stasera 13 maggio a Basilea: scaletta, classifica, l’orario di Lucio Corsi, chi va in finale dopo il televoto.

Eurovision Song Contest 2025 - Italia: Lucio Corsi canta "Volevo essere un duro" - 13/05/2025

Segnala msn.com: All'Eurovision Song Contest 2025, per l'Italia Lucio Corsi canta "Volevo essere un duro". Shnaider scoppia a piangere contro Jasmine Paolini, poi litiga con i tifosi a Roma: cosa è successo «La vita è ...

Eurovision 2025: la cantante di Israele Yuval Raphael minacciata di morte

Lo riporta vanityfair.it: La cantante, all'evento inaugurale della manifestazione in Basilea, ha ricevuto minacce di morte, mentre spunta ancora il dubbio se sia opportuno o meno far partecipare Israele all'Eurovision ...

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.