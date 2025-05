eurovision 2025 boom di ascolti e un italia che balla con gabry ponte

Roma, 14 maggio 2025 – L'Eurovision Song Contest 2025 ha fatto registrare ascolti da record, con 2.248.000 spettatori incollati a Rai2 per la prima semifinale. Con un entusiasmante 12,2% di share, il pubblico italiano si è scatenato, ballando al ritmo di Gabry Ponte e celebrando un evento che ha superato ogni aspettativa di ascolti.

Roma, 14 maggio 2025 – Eurovision da record ieri, martedì 6 maggio, con la prima semifinale dell’edizione 2025 ( qui la classifica ): una serata che ha inchiodato 2.248.000 spettatori davanti a Rai2, facendo segnare uno storico 12,2% di share, il miglior risultato di sempre per una semifinale Eurovision trasmessa in Italia. A confronto, la prima semifinale dell’anno scorso si era fermata a 1,9 milioni di spettatori e al 9,4%. Eurovision, serata da ricordare. Il successo della prima serata racconta molto più di un dato Auditel. Racconta l’attesa, l’atmosfera, l’energia che sta attorno a un evento che ormai da anni non è più “solo” musica, ma un rituale pop globale, capace di unire l’Europa tra lustrini, bandiere e note. Ieri sera c’era davvero di tutto. Un palcoscenico che sembrava fluttuare tra realtà e immaginazione, scenografie ipnotiche e artisti da ogni angolo del continente. 🔗Leggi su Quotidiano.net