Eurovision 2025 | a Basilea l' Italia con Lucio Corsi e Gabry Ponte che fa ballare tutto il mondo Ecco la prima semifinale

Nel 2025, l’Eurovision si illumina a Basilea con l’Italia in scena, rappresentata da Lucio Corsi e Gabry Ponte, pronti a far ballare il mondo. La semifinale si apre con un’energica esibizione, in cui il pianoforte a coda e amplificatori imponenti fanno da cornice a uno spettacolo indimenticabile, con il cantautore toscano sfoggiando la sua iconica giacca gialla.

Gli strumenti al centro della scena: un pianoforte a coda (ma tanto lunga) e due amplificatori giganteschi sono la scenografia che fa da sfondo all’esibizione di Lucio Corsi. Anche all’Eurovision il cantautore toscano ha indossato la giacca gialla dalle vistose spalline esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo. Insieme a lui sul palco, oltre alla chitarra e all’armonica a bocca,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Eurovision 2025: a Basilea l'Italia con Lucio Corsi e Gabry Ponte che fa ballare... tutto il mondo. Ecco la prima semifinale

Su questo argomento da altre fonti

Eurovision Song Contest 2025: chi sono le conduttrici a Basilea e i presentatori in Italia

Scrive fanpage.it: L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, alla St. Jakobshalle Arena dal 13 al 17 maggio 2025. Hazel Brugger e Sandra Studer saranno le conduttrici dell’evento: nella finale con loro ci sarà ...

Eurovision 2025: i primi finalisti e l’esibizione fuori gara di Lucio Corsi

Riporta msn.com: A Basilea si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Dei 15 artisti in gara, dieci accedono alla finale di sabato 17 maggio. L’Italia, come da regolamento, è già qualificata in ...

Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale per San Marino

Da msn.com: Dieci Paesi si sono qualificati alla finale dell'Eurovision 2025 dopo la prima semifinale andata in scena ieri era a Basilea. Fra di loro anche Gabry Ponte, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.