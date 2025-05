Euro poco mosso scambiato a 11187 dollari

Questa mattina, l'euro si è mosso con poca volatilità nei mercati valutari, attestandosi a 1,1187 dollari, con una lieve flessione dello 0,02%. Anche nei confronti dello yen giapponese, la valuta europea ha mostrato una riduzione dello 0,27%, scambiando a 164,5100 yen.

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1187 dollari con una flessione dello 0,02% e a 164,5100 yen con una riduzione dello 0,27%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1187 dollari

