Eureka pronta per la finale di coppa | in palio la promozione in Seconda Categoria

L'Eureka si prepara con determinazione per la finale di Coppa, un'occasione straordinaria per conquistare la promozione in seconda categoria. "Siamo carichi e consapevoli dei nostri mezzi", affermano i giocatori, entusiasti per il percorso fatto insieme. L'alchimia di gruppo emersa quest'anno è un motivo di speranza e orgoglio per la prima squadra di Prato.

"Siamo carichi e consapevoli dei nostri mezzi: è chiaro che giocheremo per vincere, come sempre. Ma a prescindere da tutto siamo veramente soddisfatti di come sia andata quest’anno perché al di là dei risultati è nata un’alchimia di gruppo che fa ben sperare. Siamo la prima squadra di Prato ad arrivare a giocare una finale di coppa in Terza Categoria, a quanto ne so. Un motivo in più per continuare a dare il massimo". E’ il presidente Matteo Lombardi, presidente ed anima dell’Eureka insieme al socio Francesco Gelli, a suonare la carica in vista di una serata che per il club nato nel 2016 sarà comunque storica. Gli uomini di mister Federico Ottati hanno già sollevato un trofeo in questa stagione, aggiudicandosi la Coppa Faggi. E proprio la vittoria della coppa ha garantito loro il biglietto per la fase regionale composta dalle vincitrici delle coppe provinciali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eureka pronta per la finale di coppa: in palio la promozione in Seconda Categoria

Se ne parla anche su altri siti

Eureka pronta per la finale di coppa: in palio la promozione in Seconda Categoria

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Calcio, Coppa Toscana. Virtus Chianciano in finale. I viola si giocano il futuro

Riporta msn.com: Tifosi in trasferta domani allo stadio Buozzi di Firenze per la sfida con Fil3 Eureka. Bettollini, capo degli Ultras Curva Ovest: "Il nostro sogno è tornare in serie D".

Eureka in semifinale di Coppa regionale: battuto Marciana 2.0 per 2-1

Segnala lanazione.it: L'Eureka supera il Marciana 2.0 e vola in semifinale di Coppa regionale con una vittoria per 2-1. "Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato una partita d’attesa, nella ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SONO PRONTA A TUTTO, ANCHE A UN NUOVO AMORE : COSÌ KATIA RICCIARELLI A CHI

Il famoso soprano, prossima, clamorosa concorrente al GfVip, in un'intervista esclusiva a Chi, in edicola da mercoledì 18 agosto, annuncia: «Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e pronta a tutto».