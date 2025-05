Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze

Etruria Retail ha inaugurato un rinnovato Carrefour Express in Piazza San Lorenzo 1, nel cuore di Firenze. Questo nuovo punto vendita, gestito da uno staff tutto al femminile, è stato progettato per offrire un'esperienza di acquisto moderna e innovativa, valorizzando la qualità e la freschezza dei prodotti.

Un nuovo Carrefour Express nel cuore di Firenze. È quello che è stato inaugurato nei giorni scorsi in Piazza San Lorenzo 1 da Etruria Retail, l’azienda di grande distribuzione organizzata leader nel Centro Italia. Il punto vendita, con uno staff tutto al femminile, "è stato rinnovato per offrire. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze

Cosa riportano altre fonti

Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze

Lo riporta firenzetoday.it: Un nuovo Carrefour Express nel cuore di Firenze. È quello che è stato inaugurato nei giorni scorsi in Piazza San Lorenzo 1 da Etruria Retail, l’azienda di grande distribuzione organizzata leader nel C ...

Etruria Retail, Luca Migliolaro è il nuovo diettore generale

Riporta distribuzionemoderna.info: Per Etruria Retail si apre nuovo capitolo: Luca Migliolaro è stato nominato direttore generale del gruppo per rafforzare la rete sul territorio.

Luca Migliolaro è il nuovo direttore generale di Etruria Retail

Segnala sienafree.it: Un nuovo capitolo si apre per Etruria Retail: Luca Migliolaro è stato nominato direttore generale del gruppo. Con lui arrivano esperienza, visione strategica e un approccio concreto alla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Esendex partecipa al Forum Retail 2022

Esendex, business provider leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile a livello internazionale, annuncia la propria partecipazione come executive sponsor a Forum Retail 2022, il più grande networking hub per la community del Retail, che si terrà il prossimo 25 ottobre presso Fiera Milano MiCo.