Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2025

Stasera, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 20:30, si svolge l’attesa estrazione di VinciCasa. Scopri con noi i numeri vincenti che potrebbero regalarti una vera e propria casa! Sintonizzati per conoscere se sei tra i fortunati, indovinando 5 numeri su 40. La fortuna potrebbe bussare alla tua porta!

Estrazione VinciCasa oggi 14 maggio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 14 maggio 2025: come funziona. VinciCasa è una lotteria che fa parte dell’offerta giochi Win for Life ed ha avuto la sua prima estrazione nel luglio 2014. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2025

VinciCasa, l’estrazione di martedì 13 maggio

Segnala repubblica.it: Nuova estrazione del VinciCasa, il concorso che mette in palio ogni giorno un premio da 500.000 euro, costituito da 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’acquisto di una o più ...

Vincicasa: vinti 500.000 euro a Messina. Si tratta della 215esima casa vinta dalla nascita del gioco

Si legge su agimeg.it: La fortuna fa tappa in Sicilia. Il VinciCasa ha premiato un fortunato giocatore di Messina con ben 500.000 euro, la vincita massima.

VinciCasa: vinta a Messina una casa +200.000€ subito

Riporta pressgiochi.it: Nell’estrazione n. 133 di martedì 13 maggio è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che ...

