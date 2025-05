Estrazione Million Day delle ore 20 | 30 di oggi 14 Maggio 2025 | i numeri vincenti

Benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Million Day di oggi, 14 maggio 2025! La redazione di Zon.it vi offre in diretta i numeri vincenti, disponibili a partire dalle 20:30. Seguiteci per scoprire se siete tra i fortunati vincitori di questa popolare lotteria italiana. Non perdetevi l'occasione di tentare la fortuna!

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell'estrazione Million Day di oggi, 14 maggio 2025. Combinazione vincente Million Day 14 Maggio 2025 Come si gioca al Million Day. Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l'estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina del Million Day basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e 55 e aspettare l'estrazione. Per giocare online occorre compilare la schedina interattiva, cliccando sui 5 numeri scelti e confermando l'acquisto.

La giocata massima invece comprende 27. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro.