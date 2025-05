Estorsione e turbata libertà degli incanti per una masseria | cinque indagati

Cinque persone sono state indagate dalla procura della Repubblica di Brindisi per estorsione e turbata libertà degli incanti in relazione a un'asta per l'aggiudicazione di una vasta area comprendente una masseria. Secondo le indagini, gli indagati avrebbero attuato pressioni per assicurarsi la vittoria nell'asta, ricorrendo a metodi illeciti.

