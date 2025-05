Estate 2025 | i beauty must-have da infilare subito nel beauty case

Estate 2025: il beauty case si rinnova con must-have irresistibili per un look fresco e luminoso. Scopri il lip oil effetto juicy, SPF intelligenti e labbra da baciare. Sephora presenta una selezione di brand cult che rivoluzionano la routine estiva, abbandonando stratificazioni pesanti per un glow dorato e naturale. Preparati a brillare!

Lip oil effetto juicy, SPF intelligenti, labbra da baciare e glow dorato: Sephora detta le regole del beauty estivo con una selezione di brand cult (e qualche nuova ossessione). Il beauty case estivo cambia pelle! Niente più stratificazioni, fondotinta pesanti o rossetti ultra-matte. L’estate è il regno della leggerezza, della luce, della cura che non si vede ma si sente. E chi guarda alle novità in casa Sephora sa già che la nuova stagione si gioca tutta su texture sensoriali, finish luminosi e formule multitasking. Tra grandi ritorni e nuovi essenziali, i must-have dell’estate parlano chiaro: più glow, più comfort, più effortless cool. Lip Oil: il nuovo linguaggio delle labbra Glossy ma non appiccicosi, nutrienti ma ultra leggeri: i lip oil si sono presi la scena. Difficile resistere alla texture avvolgente del Cherry Treat di Fenty Beauty, al finish naturale dei coloratissimi oli di Kosas, o alla nuova chicca firmata Audrer — i Lip Jelly, a metà tra balsamo e colore. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Estate 2025: i beauty must-have da infilare subito nel beauty case

