Estasi Bologna Ndoye scrive la storia | Milan sconfitto in finale di Coppa Italia

Il Bologna scrive una pagina storica, trionfando in Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Grazie alla rete dello svizzero Ndoye, i rossoblù hanno sconfitto il Milan nella finale dell'Olimpico. Per l'allenatore Vincenzo Italiano, questa vittoria segna un importante traguardo nella sua carriera. Emozioni e gloria per una squadra che ha saputo riscrivere il proprio destino.

Vittoria storica per i rossoblù grazie alla rete dello svizzero: meneghini battuti nella finale dell'Olimpico Il Bologna scrive la storia: i rossoblù tornano a vincere la Coppa Italia 51 anni dopo la sua ultima Coppa Italia. Per Vincenzo Italiano è la prima vittoria in carriera da allenatore, lui che era stato spesso additato come il grande sconfitto viste le finali perse con la Fiorentina sia in Coppa Italia che in Conference League. Milan-Bologna 0-1: i rossoblù vincono la Coppa Italia (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan vede invece ancora rimandare l'appuntamento con la coppa nazionale, che i rossoneri non vincono dal 2003. Il match si apre subito con un'occasione per i rossoblù, per l'occasione in maglia bianca. Calcio di punizione di Orsolini, Castro sfiora e Maignan è bravissimo a respingere.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Estasi Bologna, Ndoye scrive la storia: Milan sconfitto in finale di Coppa Italia

calciomercato.it scrive: Il Bologna scrive la storia: i rossoblù tornano a vincere la Coppa Italia 52 anni dopo la sua ultima Coppa Italia. Per Vincenzo Italiano è la prima vittoria in carriera da allenatore, lui che era ...

Bologna, allenamento differenziato per Ndoye e Holm. Ancora terapie per Pedrola

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Il Bologna si prepara alle prossime due ... Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola.

QUI BOLOGNA - Ndoye e Holm hanno svolto un allenamento differenziato

Secondo tuttojuve.com: Il Bologna di Vincenzo Italiano si è allenato ... Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola".

