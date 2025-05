Espulso dal gruppo Fdi il deputato Pozzolo La sua replica | Bullismo politico

Il deputato Pozzolo ha annunciato la sua espulsione dal gruppo di Fratelli d'Italia, definendo la situazione come un caso di "bullismo politico". In una dichiarazione, ha sottolineato come il partito, da lui fondato, stia subendo pressioni da “ducetti” interni, minacciando la sua identità originaria e la comunità di valori che lo contraddistingue.

Pozzolo: "FdI mi ha comunicato la volontà di espellermi dal gruppo parlamentare: prendo atto che il partito che ho contribuito a fondare, tuttora e da sempre una bellissima comunità di persone e idee, sta rischiando di diventare ostaggio di logiche di bullismo politico determinate da qualche ducetto. Io penso di essermi sempre comportato da uomo: altri francamente non so"

