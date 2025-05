esproprio di proprietà private per far spazio a un maxi impianto agrivoltaico

Inizia la procedura di esproprio per realizzare un maxi impianto agrivoltaico tra Viterbo, Bagnoregio, Celleno e Vitorchiano. Con una potenza prevista di oltre 40 megawatt, l'iniziativa segna un passo significativo verso la transizione energetica, ma solleva interrogativi sulle conseguenze per le proprietà private coinvolte.

