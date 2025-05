Esposito brilla con lo Spezia | 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter

Francesco Esposito, classe 2005, sta vivendo una stagione straordinaria con lo Spezia, dove ha siglato 17 gol in Serie B. In prestito dall'Inter, il giovane attaccante ha dimostrato di avere un futuro luminoso davanti a sé, trasformando ogni partita in un'opportunità per brillare e far parlare di sé nel panorama calcistico italiano.

Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile. STATISTICHE – Numeri alla mano, Francesco Pio Esposito è stato il giocatore ad aver effettuato più tiri in assoluto nel campionato cadetto: ben 117 conclusioni. Ma non è tutto. Tra i calciatori nati dopo il 2002 che militano nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, è secondo soltanto al francese Eli Kroupi, classe 2006 autore di 22 reti con il Lorient in Ligue 2. Un dato che testimonia la crescita esponenziale del centravanti campano, oggi punto fermo dello Spezia e pronto a trascinare i liguri nei playoff per la promozione in Serie A. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter

Approfondimenti da altre fonti

Brilla anche Salvatore Esposito a La Spezia: 14 tra gol e assist! L’Inter lo aveva ceduto così

Lo riporta fcinter1908.it: Brilla anche Salvatore Esposito a La Spezia, oltre a Pio che ieri ha firmato il rinnovo ... Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore ...

Spezia in crisi difensiva: 17 gol subiti in 13 partite, playoff a rischio

Riporta msn.com: Lo Spezia deve affrontare gravi problemi difensivi con 17 gol subiti in 13 partite, mettendo a rischio i playoff.

Lo Spezia batte il Cosenza 3-1: 17esimo gol in Serie B per Pio Esposito

Segnala fcinter1908.it: Pio Esposito ha segnato la rete del momentaneo tre a zero contro i rossoblù su rigore: è secondo nella classifica marcatori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).