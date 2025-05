Espanyol-Barcellona il pronostico del derby | LaLiga nelle mani di Flick la combo solo l’inizio

Il derby tra Espanyol e Barcellona si avvicina, con le sorti di LaLiga appese a un filo. Siamo nel vivo della 36ª giornata e ogni partita conta, specialmente per il primato. Oggi, con il Real Madrid in campo contro il Maiorca, ogni risultato potrebbe influenzare il percorso verso la vetta. La tensione è palpabile!

Siamo entrati ieri nel vivo della 36ª giornata de LaLiga, un turno infrasettimanale da continuare a seguire attentamente, specialmente in ottica primo posto. Oggi scende in campo il Real Madrid in casa contro il Maiorca, e dovesse anche solo arrivare un pareggio da tale match, ciò vorrebbe dire conquista matematica del titolo da parte del Barcellona, anche senza scendere in campo. Se invece i Blancos dovessero fare il proprio dovere, alla banda di Flick sarà sufficiente vincere il derby con l’Espanyol, in programma giovedì 15 aprile, alle 21:30, al RCDE Stadium. Si gioca però molto anche la squadra di Manolo Gonzalez, che domenica scorsa ha gettato alle ortiche la prima occasione per chiudere i discorsi salvezza, perdendo lo scontro diretto con il Leganes per 3-2. Così facendo il vantaggio sulla retrocessione è ora di 5 punti, e un exploit nel derby con il Barcellona permetterebbe di festeggiare un traguardo fantastico per l’ Espanyol, alla sua prima stagione ne LaLiga dopo un anno di purgatorio in “Serie B”. 🔗Leggi su Sololaroma.it