Clamoroso esonero dopo la finale, l'ultimo atto della competizione non basta a salvare la panchina dell'allenatore. Decisione già presa Nonostante la conquista della finale, la panchina del top club è sempre più traballante. L'ultimo atto della competizione potrebbe non bastare all'allenatore a salvare la sua posizione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, si va verso l' esonero a fine stagione. Esonero dopo la Finale: la decisione è stata già presa (ANSA FOTO) – calciomercato.it "Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club e che perdere una partita in casa è la fine del mondo. Se non abbiamo più paura di perdere una partita come Manchester United, questa è la cosa più pericolosa che possa capitare a un grande club". Lo ha dichiarato Ruben Amorim dopo l'ennesima sconfitta subita dai Red Devils, l'ultima contro il West Ham ad Old Trafford.