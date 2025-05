Esclusa dalla gita per la sedia a rotelle | come una scuola e la comunità hanno trasformato una delusione in un’esperienza di inclusione

In un episodio toccante, una studentessa con disabilità motoria è stata esclusa da una gita scolastica a causa dell'impossibilità di caricare la sua sedia a rotelle sul pullman. Questo evento, apparentemente negativo, ha innescato una reazione positiva, portando la scuola e la comunità a unirsi per trasformare una delusione in un'opportunità di inclusione e solidarietà.

Una studentessa con disabilità motoria non ha potuto partecipare a una gita a causa dell'impossibilità di caricare la sua sedia a rotelle sul pullman, lasciando la classe a partire senza di lei.

