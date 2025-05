Errani Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia | chi sono le prossime avversarie e quando si gioca

Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse in carica, raggiungono le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025. Venerdì 16 maggio affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in un atteso incontro. In campo anche le azzurre in doppio, pronte a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. In doppio le azzurre, accreditate della testa di serie numero 3 a Roma, hanno affrontato la coppia russa, numero 6 del seeding, per tre volte in passato: le azzurre sono in vantaggio per 2-1 nei precedenti, ed hanno vinto l’unico scontro giocato sulla terra battuta, quello della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli altri due incroci, invece, si sono giocati sul cemento nel corso di questa stagione, e su questa superficie c’è stato un successo per parte: le russe si sono imposte nel secondo turno degli Australian Open 2025, mentre le azzurre hanno vinto nelle semifinali di Doha 2025. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sara Errani e Jasmine Paolini accedono alle semifinali del doppio agli internazionali d’Italia a Roma

Si legge su gaeta.it: Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono le semifinali del doppio agli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, superando Coco Gauff e Alexandra Eala in un match combattuto deciso al super ti ...

Le campionesse olimpiche infiammano Roma! Errani/Paolini in corsa per difendere il titolo: Eala/Gauff si arrendono al match tie-break!

Lo riporta oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il Grandstand del Foro Italico di Roma le vede portare a casa, in un'ora ...

Errani/Paolini in semifinale a Roma: “Doppio tosto in questo format, altalena di emozioni”

Scrive oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia, riuscendo ad avere la meglio sulla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.