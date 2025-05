Errani Paolini in semifinale a Roma | Doppio tosto in questo format altalena di emozioni

Sara Errani e Jasmine Paolini brillano agli Internazionali d’Italia, conquistando la semifinale nel torneo di doppio dopo un emozionante confronto con Eala e Gauff. La coppia italiana ha saputo risollevare le sorti dell'incontro, rimontando da 3-5 e 0-40, regalando agli spettatori una partita ad alta tensione e colpi di scena.

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia, riuscendo ad avere la meglio sulla coppia EalaGauff al termine di un match ricco di colpi di scena. Le Campionesse Olimpiche si sono prodigate in una splendida rimonta dal 3-5 e 0-40, annullando tre set-point consecutivi sul servizio delle avversarie. Nella seconda frazione non hanno sfruttato delle occasioni e poi al match tie-break hanno saputo dettare legge. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 7-5, 3-6, 10-7 e proseguono il proprio cammino sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove ora se la dovranno vedere contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, nell’ennesima rivincita della finale che la scorsa estate mise in palio la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024. 🔗Leggi su Oasport.it