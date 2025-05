Errani Paolini-Eala Gauff oggi WTA Roma 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per i quarti di finale del doppio al torneo WTA di Roma 2025. Dopo una combattuta vittoria contro Yulia Putintseva e Leylah Fernandez, le due tenniste italiane cercano di proseguire il loro cammino. Scopri orari, programma TV e streaming per non perdere neanche un minuto di azione!

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma. Il duo azzurro ha guadagnato la qualificazione vincendo al match tie-break la battaglia contro Yulia Putintseva e Leylah Fernandez. Cresce, se possibile, ulteriormente il livello di difficoltà del prossimo ostacolo per le due giocatrici italiane. Per riuscire a garantirsi l'ingresso in semifinale le due azzurre dovranno infatti superare un match molto difficile contro la coppia Alexandra Eala–Coco Gauff, giocatrici che hanno usufruito di una wild card. Il match odierno sarà la seconda partita sulla Grand Stand Arena a partire dalle ore 13:00. C'è in palio la qualificazione alle semifinali da disputare contro la coppia che si aggiudicherà la partita Gabriela Dabrowski–Erin Routliffe (Canada–Nuova Zelanda, 1) – Mirra Andreeva–Diana Shnaider (Russia,6).

