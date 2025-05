Errani Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio Tassello importante a Roma verso le Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals. Le campionesse in carica tornano in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025: finora, le azzurre hanno accumulato 390 punti, mentre lunedì dovranno scartare i 1000 punti conquistati l'anno scorso con il titolo.

Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse in carica, tornano in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le azzurre, che lunedì prossimo dovranno scartare i 1000 punti conquistati con il titolo dello scorso anno, ne hanno incamerati finora 390 con l’approdo al penultimo atto. Nel ranking WTA le azzurre condividono il sesto posto e, nonostante i 610 punti a cui al momento dovrebbero rinunciare, confermano il piazzamento portandosi entrambe a quota 4855: le italiane non potranno migliorare la loro posizione, mentre potrebbero ancora perdere un massimo di tre posizioni. Nella race WTA, che qualificherà le migliori 8 coppie alle Finals di fine stagione, le italiane occupano la quinta posizione, salendo a quota 1771: le azzurre non potranno essere scavalcate dalle inseguitrici, mentre potrebbero ancora guadagnare una posizione e ritrovarsi quarte a fine torneo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals

Ne parlano su altre fonti

Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals

Scrive oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse in carica, tornano in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: le azzurre, che lunedì prossimo ...

Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA di doppio. Corsa alla top5. Ma nella Race…

Segnala oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, lunedì scorso erano sempre a pari merito in sesta posizione a quota 5355, mentre ora si sono portate a quota 5465, ed in caso di successo nel torneo ...

Wta Roma, Errani/Paolini ai quarti in doppio: Fernandez/Putintseva ko. VIDEO

Lo riporta sport.sky.it: Sara Errani e Jasmine Paolini battono Leylah Fernandez e Yulia Putintseva e si qualificano per i quarti di finale del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. Le due azzurre, campionesse in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.