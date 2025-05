Eroica in Toscana un calendario ricco di appuntamenti che celebra il ciclismo in tutte le sue espressioni

Eroica in Toscana si prepara a un 2025 ricco di eventi imperdibili, con il Chianti e la Val d’Orcia come protagonisti. Questo calendario celebra il ciclismo in tutte le sue forme, offrendo un viaggio attraverso la bellezza della provincia di Siena. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle due ruote e della tradizione.

SIENA – Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli eventi Eroica in Toscana con epicentro soprattutto nel Chianti e nella Val d’Orcia, dove Eroica è nata e si è sviluppata. Un calendario ricco di appuntamenti attraverserà, infatti, la provincia di Siena, celebrando il ciclismo in tutte le sue espressioni: dalla tradizione Eroica delle strade bianche, biciclette d’acciaio e maglie di lana, all’impegno sociale, all’agonismo giovanile, all’innovazione delle bici gravel, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio. Si partirà sabato (17 maggio) con la Pedalata per la Legalità a Siena, organizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati. Due i percorsi proposti, di 10 e 30 chilometri (quest’ultimo con ristoro a Radi), con partenza alle 9. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

