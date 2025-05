Erik e Lyle Menendez potranno tornare in libertà dopo 35 anni di carcere per l’omicidio dei loro genitori | pena ridotta e diritto alla libertà condizionale

Erik e Lyle Menendez, condannati per l'omicidio dei loro genitori, potrebbero tornare in libertà dopo 35 anni di carcere. Grazie alla riduzione della pena e al diritto alla libertà condizionale, il loro destino potrebbe cambiare. La loro storia è tornata d'attualità grazie al successo della serie Netflix "Monsters", alimentando un rinnovato dibattito pubblico.

Svolta importante per Erik e Lyle Menendez, dopo che la loro vicenda è tornata sulla bocca di tutti grazie al successo della serie tv Netflix “Monsters”. I due fratelli vranno una nuova possibilità di tornare in libertà dopo 35 anni di carcere per l’omicidio dei loro genitori. Il giudice della Corte Superiore della Contea di Los Angeles Michael Jesic ha ridotto la pena dei due da ergastolo senza possibilità di libertà condizionale a 50 anni di reclusione. Ora hanno diritto alla libertà condizionale in base alla legge californiana sui giovani autori di reati, poiché hanno commesso il crimine quando avevano meno di 26 anni. La Commissione statale per la libertà condizionale deve ancora decidere se rilasciarli dal carcere. I fratelli sono stati condannati nel 1996 per l’omicidio del padre, Jose Menendez, un potente dirigente discografico, e della madre, Kitty Menendez, nella loro casa di Beverly Hills nel 1989. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it