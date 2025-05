Erbacce fuori controllo nella pineta nord la denuncia di un cittadino

Nella pineta nord di Pescara, vicino al complesso sportivo Le Naiadi, un cittadino denuncia la crescita incontrollata di erbacce, alte come nuovi pini. La segnalazione sottolinea la necessità di un intervento urgente per ripristinare l'area. Scopri di più nella nostra sezione Dossier dedicata.

«Erbacce alte come nuovi pini nella pineta nord antistante il complesso sportivo Le Naiadi a Pescara». È quanto segnala un nostro lettore auspicando un celere intervento di sfalcio della vegetazione.

"Erbacce fuori controllo nella pineta nord", la denuncia di un cittadino

«Erbacce alte come nuovi pini nella pineta nord antistante il complesso sportivo Le Naiadi a Pescara». È quanto segnala un nostro lettore auspicando un celere intervento di sfalcio della vegetazione.

