Erba alta nel campo ko a tavolino Scuse del Comune al club di calcio

Un'improvvisa problematica ha colpito l'Ozzanese calcio: l'erba alta del campo ha costretto al ko a tavolino nella partita programmata. La società ha comunicato che, al loro arrivo, le condizioni del terreno erano inadeguate per disputare la gara. Le scuse del comune non sono bastate a mitigare la delusione di squadra e tifosi.

Un’erba talmente alta che la partita dell’Ozzanese calcio non si è potuta disputare. Questo quanto emerso dal comunicato della società: "Al momento dell’arrivo allo stadio, il campo si presentava in condizioni tali da non permettere l’inizio regolare della gara. Nonostante ciò, società, allenatore e giocatori si sono prontamente attivati per risolvere la situazione, riuscendo, con grande spirito di iniziativa e collaborazione, a reperire un trattorino tagliaerba e procedere autonomamente al taglio dell’erba. Purtroppo, l’intervento ha richiesto un tempo considerevole e l’orario d’inizio della partita è slittato ben oltre i limiti consentiti dal regolamento, rendendo impossibile la regolare disputa della gara. Si evidenzia che, nei giorni antecedenti la gara, la società aveva già inviato una comunicazione ufficiale via mail al Comune – attuale gestore dell’impianto – sollecitando il taglio dell’erba. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Erba alta nel campo, ko a tavolino. Scuse del Comune al club di calcio

Ne parlano su altre fonti

Erba alta nel campo, ko a tavolino. Scuse del Comune al club di calcio

Secondo msn.com: Un’erba talmente alta che la partita dell’Ozzanese calcio non si è potuta disputare. Questo quanto emerso dal comunicato della ...

Erba Alta - Foto di Stock

Si legge su istockphoto.com: elementi della flora primaverile estiva. pianta di sagoma del campo, vegetazione isolata set vettoriale neoterico - erba alta Collezione di erba verde. Bordo del prato del cortile, erba... La nostra ...

Terni. La nuova pista ciclabile tra erba alta e fango

Da ilmessaggero.it: TERNI E' terminata ma non ancora inaugurata tuttavia già da alcune settimane viene utilizzata da ciclisti e podisti o semplcii camminatori. La nuova pista ciclabile che collega Borgo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Salerno e Potenza McDonald's in campo per la solidarietà : Sempre aperti a donare

McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.