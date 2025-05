Era un angelo esiliato Libro

È ora disponibile il nuovo titolo della Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ di Giovanna Apostoli. Questo libro offre un viaggio intimo e simbolico nell’animo umano, accompagnando e trasformando il lettore attraverso parole avvolgenti, in un percorso di scoperta e riflessione. Un'opera da non perdere per chi cerca un profondo respiro dell’anima.

Di seguito il comunicato: È ora disponibile il nuovo titolo della Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ di Giovanna Apostoli, un viaggio intimo e simbolico nella profondità dell’animo umano. Un libro che non si limita a raccontare, ma che accompagna, guida e trasforma il lettore, con parole che sanno curare e immagini che sanno elevare. Ad aprire il testo una preziosa prefazione firmata da Stefano Cobianchi, docente e autorevole figura accademica nell’ambito della psicologia archetipica, noto per il suo approccio umanistico alla scienza e per il suo pensiero aperto al dialogo tra psiche e realtà. Le sue parole iniziali aprono la strada a un’esperienza di lettura profonda, dove l’anima è protagonista. Angelica Bianco, direttrice editoriale di Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ è un testo che lascia tracce. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Era un angelo esiliato” Libro

Le notizie più recenti da fonti esterne

‘Era un angelo esiliato’, il nuovo libro di Giovanna Apostoli che accarezza l’anima

dire.it scrive: ROMA – È ora disponibile il nuovo titolo della Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ di Giovanna Apostoli, un viaggio intimo e simbolico nella profondità dell’animo umano. Un libro che non si limita ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.