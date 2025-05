Era stato distrutto dall' alluvione | ora una festa per la rinascita del parco cittadino

Era stato devastato dall’alluvione, ma ora il Parco Cola di Faenza rinasce. In un pomeriggio di festa, la città celebra il ritorno a nuova vita di questo spazio verde, situato tra via Calamelli e via Comerio, uno dei luoghi più colpiti dalla catastrofe del 16 e 17 maggio 2023. Una rinascita da festeggiare insieme!

Un pomeriggio di festa per la riconsegna alla città di Faenza del Parco Cola, lo spazio verde compreso tra via Calamelli e via Comerio, una delle zone della città che più ha subìto la devastante alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Il parco, duramente colpito dall'esondazione del fiume Lamone. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Era stato distrutto dall'alluvione: ora una festa per la rinascita del parco cittadino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amendola distrutto, le rivelazioni sulla morte di Antonello Fassari

Da gossipetv.com: In particolare era stato colpito dall’angina pectoris ... ha dichiarato all’Ansa di essere distrutto dal dolore. Inoltre ha spiegato che le condizioni di Fassari sono precipitate circa ...

Uk. “Il Ssn è stato distrutto”. Boris Johnson affrontato dal padre di una bambina malata

quotidianosanita.it scrive: Il primo ministro britannico durante una visita all'ospedale Whipps Cross di Londra è stato ... era stata curata non era “sicuro per i bambini” dopo anni di austerità. In un incontro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer di Park Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.