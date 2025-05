Era simulata la rapina al portavalori a Sambuceto | fra gli arrestati anche due ex dipendenti

Oggi i carabinieri del Reparto operativo e della Compagnia di Chieti hanno arrestato diversi individui coinvolti nella simulazione di una rapina al portavalori avvenuta il 13 dicembre scorso a Sambuceto. Tra gli arrestati, figurano anche due ex dipendenti, accusati di aver orchestrato il piano nei pressi della stazione di servizio "Ip".

Avrebbero simulato la rapina al portavalori avvenuta lo scorso 13 dicembre nei pressi della stazione di servizio "Ip" del centro commerciale Centro d'Abruzzo a San Giovanni Teatino. Per questo, nella giornata di oggi, i carabinieri del Reparto operativo e della Compagnia di Chieti, hanno dato. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Era simulata la rapina al portavalori a Sambuceto: fra gli arrestati anche due ex dipendenti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina portavalori, si stringe il cerchio attorno ai banditi: «Forse sono sardi». Trovata anche la seconda auto

Secondo msn.com: Il terrore negli occhi di un testimone: «Filmavo col cellulare, mi hanno sparato addosso» La prima auto era stata ritrovata ... che ha permesso di rapinare da un furgone portavalori del Gruppo ...

rapina toscana portavalori

Da sassarioggi.it: Sassari e rapine ai portavalori, polemiche sulle parole di Saviano Alghero, c’è ancora tempo per le iscrizioni all’asilo nido comunale Sassari, protesta di insegnanti e specializzandi: “No ai corsi ...

Rapina al portavalori, carcere confermato per uno dei quattro

Secondo tio.ch: Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucciso in strada a Milano, rapina finita male

Un uomo di 55 anni di Benevento è stato ucciso in via di Milano, nel quartiere della stazione centrale, per tentato furto.