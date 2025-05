Equitazione stagione straordinaria per il giovane Nicolò Scarpato | riconoscimento dal Comune di Milazzo

Nicolò Scarpato, giovane talento dell'equitazione, ha vissuto una stagione straordinaria, culminata con il riconoscimento del comune di Milazzo. Dopo i trionfi ai Campionati regionali invernali, ha fatto parte del Team Heques, brillando anche al Longines Versilia Horse Show, presentato da Giorgio Armani. Un percorso promettente che lo porta verso traguardi sempre più ambiziosi.

Una stagione straordinaria per il giovane Nicolò Scarpato che dopo i successi ottenuti ai Campionati regionali invernali - Criterium 1 grado – presso il centro ippico di Augusta ha fatto parte del Team Heques, partecipando al Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani

