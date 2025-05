EQUITA Q1 2025 ricavi a €234 mln +37% e utile a €47 mln +53%; Vismara | Frutto degli investimenti degli ultimi due anni

Nel primo trimestre del 2025, Equita registra ricavi pari a 234 milioni di euro, con una crescita del 37%, e un utile netto di 47 milioni, in aumento del 53%. Questi risultati straordinari, i migliori dalla IPO, sono il frutto degli investimenti effettuati negli ultimi due anni e della solidità delle attività nei settori chiave del Gruppo.

Nel primo trimestre del 2025, Equita cresce del 37% nei ricavi e del 53% nell'utile netto, raggiungendo i migliori risultati post-IPO grazie alla solida performance operativa e all'espansione delle attività nei settori chiave del Gruppo EQUITA Group, nel primo trimestre 2025 ricavi a €23,4 mi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - EQUITA, Q1 2025 ricavi a €23,4 mln (+37%) e utile a €4,7 mln (+53%); Vismara: "Frutto degli investimenti degli ultimi due anni"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Equita, ricavi netti del 37% nei primi tre mesi del 2025

Scrive borse.it: Equita ha registrato un incremento significativo dei ricavi netti del 37% nei primi tre mesi del 2025, attestandosi a 23,4 milioni di euro. L’utile netto consolidato è cresciuto del 53%, raggiungendo ...

Equita: crescita primi tre mesi double-digit, miglior primo trimestre da IPO

Segnala teleborsa.it: Il primo trimestre del 2025 di Equita ha visto i ricavi netti crescere del 37% (€23,4 milioni in 1Q’25 vs €17,1 milioni in 1Q’24) e i ...

Equita Group, i conti del 1° trimestre 2025

Lo riporta soldionline.it: Equita Group conferma la traiettoria di crescita prospettata per il 1° semestre 2025 nonché per l’intero esercizio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il sociologo Morace: Patto e equità sociale sono temi da affrontare con decisione

L'investimenti nei giovani e l'impiego del lavoro femminile - afferma - sono parti del nostro paese che vanno in qualche modo rafforzate, consolidate e amplificate perché sono utili in una visione di medio e lungo termine.