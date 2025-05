Enrico Bertolino torna in scena Le bestemmie di Corona sul palco? Dal teatro canzone siamo passati al teatro cazzne

Enrico Bertolino torna a far sorridere il suo pubblico con lo spettacolo “Se sapevo venivo. Notizie e canzoni di fine stagione”. Domenica alle 17, il comico milanese salirà sul palco del Teatro Lirico di via Larga per un evento “estivo” ricco di satira e musica, sotto la regia di Massimo Navone e con testi di Luca Bottura.

Milano – Lo spettacolo si intitola “Se sapevo venivo. Notizie e canzoni di fine stagione”. Il comico Enrico Bertolino domenica alle 17 sarà al Teatro Lirico di via Larga per uno show “estivo“ (regia di Massimo Navone, testi in collaborazione con Luca Bottura). Bertolino, ancora uno show di instant theatre. Ormai è il suo genere di riferimento. “Sì, è un bel contenitore di istantanee. Sempre sul palco del Lirico. L’apertura l’abbiamo fatta a novembre, la chiusura domenica. In pochi mesi sono cambiate tante cose. Persino il Papa”. L’attualità le dà molti spunti. Dall’imprevedibile Trump all’elezione di Leone XIV. “La realtà doppia la fantasia. La difficoltà della satira politica contemporanea è che i politici superano la fantasia di chi li imita. Basta pensare alle dichiarazioni di Trump. Uno che dice “baciatemi il c. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enrico Bertolino torna in scena. “Le bestemmie di Corona sul palco? Dal teatro canzone siamo passati al teatro cazz...ne”

