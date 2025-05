Enoturismo in Campania strumento di valorizzazione e marketing

L'enoturismo in Campania rappresenta un'opportunità unica per valorizzare le eccellenze vitivinicole della regione. Durante la kermesse “Cibo e Dintorni” a Paestum, si inaugura un ciclo di convegni promosso dall'Assessorato all’Agricoltura, dedicato all'importanza dell'enoturismo come strumento di marketing e promozione del territorio e dei suoi prodotti vinicoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Paestum, durante la kermesse “Cibo e Dintorni”, ad ospitare il primo di una serie di convegni promossi dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in un ciclo di eventi dal titolo “Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing”. Appuntamento venerdì, 16 maggio 2025, alle ore 14, presso la “Sala del Sapere” dell’ex Tabacchificio SAIM – Borgo di Cafasso. Al convegno, moderato da Marianna Ferri dell’Ufficio Stampa della Regione Campania, interverranno Margherita Rizzuto, coordinatrice del gruppo interassesoriale “Percorsi agroalimentari ed enoturistici”, Marco Razzano, del Consiglio Nazionale “Città del Vino”, Flora Della Valle, dirigente UOD Valorizzazione tutela e tracciabilità del prodotto agricolo della Regione Campania e Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Enoturismo in Campania, strumento di valorizzazione e marketing

Se ne parla anche su altri siti

Petracca: "Enoturismo strumento per contrastare la crisi"

Lo riporta msn.com: Come Regione Campania seguiamo attentamente questa ... operatori del settore in particolare sul tema dell’enoturismo che può essere uno strumento utilissimo per contrastare l’attuale ...

Campania, nei Campi Flegrei enoturismo esperienziale tra natura, archeologia, benessere e percorsi interattivi per bambini

Riporta fooday.it: Enoturismo esperienziale a 360 gradi nei Campi Flegrei. Cantine Astroni, storica realtà del territorio, rafforza il proprio legame con una zona di eccezionale fascino, nota per la sua natura vulcanica ...

I tesori nascosti della Regione Campania entrano nel Registro delle De.Co.

Segnala ilmattino.it: Un prodotto che racconta una storia, una sagra che unisce una comunità, una ricetta che si tramanda da generazioni. Da oggi, le eccellenze locali della Campania – dai prodotti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.