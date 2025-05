EnoArmonie fa tappa nel giardino segreto di uno storico palazzo di Udine

EnoArmonie fa tappa nel suggestivo giardino segreto di Palazzo Pavona Asquini a Udine. Domenica 18 maggio, alle 18, si svolgerà il concerto "Jazz/Classic Suite in Brandemburg", un evento che celebra il legame tra Friuli Venezia Giulia e le tradizioni musicali internazionali, offrendo un'esperienza unica di armonie e cultura.

JazzClassic suite in Brandemburg è il titolo dello speciale appuntamento di EnoArmonie in programma domenica 18 maggio, alle ore 18, nel giardino segreto di Palazzo Pavona Asquini, in via Manin a Udine. Un concerto speciale che rinnova il gemellaggio tra Friuli Venezia Giulia e il territorio di. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - EnoArmonie fa tappa nel giardino segreto di uno storico palazzo di Udine

EnoArmonie: musica e vino nel giardino segreto di Udine

