Eni presenta il suo modello per una transizione equa e inclusiva

Eni presenta il suo modello per una transizione equa e inclusiva, affrontando il significato reale del cambiamento. In un contesto in cui la “transizione” è spesso ridotta a una semplice parola d'ordine, il nuovo report di sostenibilità “Eni for 2024 – A Just Transition” sottolinea l'impegno dell'azienda nel promuovere un cambiamento attivo e responsabile.

In un tempo in cui la parola “transizione” viene consumata come un mantra, spesso priva di sostanza, il vero discrimine non è tra chi promette e chi tace, ma tra chi cambia e chi si adatta. Eni, nel suo nuovo report volontario di sostenibilità Eni for 2024 – A Just Transition, afferma con forza di appartenere alla prima categoria. Non si limita ad adeguarsi al corso degli eventi, ma intende guidarlo. È un’ambizione dichiarata, che si misura con un contesto geopolitico instabile, una crisi climatica sempre più stringente e un’innovazione tecnologica che corre a velocità vertiginosa. In questo quadro, parlare di “transizione giusta” non significa solo cambiare fonti energetiche, ma ripensare l’intero paradigma produttivo, industriale e sociale. Eni dice di farlo, con risultati, investimenti, strategie. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Eni presenta il suo modello per una transizione equa e inclusiva

