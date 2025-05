Eni approvato bilancio 2024 con utile €64 mld e dividendo da €105 per azione; via libera a buyback e modifica al piano di incentivazione 2023-2025

L'Assemblea degli Azionisti di Eni ha approvato il bilancio 2024, riportando un utile di €6,4 miliardi. È stato deciso un dividendo di €1,05 per azione, insieme all'autorizzazione di un buyback fino a €3,5 miliardi e modifiche al piano di incentivazione 2023-2025, evidenziando una solida strategia per il futuro dell'azienda.

