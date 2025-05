Enel Ansaldo e Leonardo fondano Nuclitalia | Studierà le soluzioni più promettenti per il nuovo nucleare

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno unito le forze per fondare Nuclitalia, una nuova società dedicata allo studio delle tecnologie avanzate nel settore del nucleare. L'iniziativa mira a esplorare le soluzioni più promettenti e le opportunità di mercato, segnando un passo significativo verso l'innovazione energetica in Italia.

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Lo rendono noto con un comunicato congiunto i tre colossi controllati dallo Stato. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo. A fine febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega sulla “disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale”. La new company, spiega il comunicato, “avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small modular reactor (Smr) raffreddati ad acqua. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it